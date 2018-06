Sámer je sám, ale s bývalou přítelkyní tráví hodně času

"Odpustili jsme si jako lidi a začali zase fungovat, protože občas si lidi ublíží a je důležité si to uvědomit a nějak to napravit a neudělat to příště," řekl Sámer v pořadu Selebrity, který televize Óčko vysílá v úterý večer.

Novou lásku zatím nemá, ale nevadí mu to. "Nikoho nemám, nikoho nesháním a jsem šťastný," dodal.

S Dubnou jim prý přátelský a pracovní vztah funguje perfektně. Svou bývalou přítelkyni přiměl Issa i zpívat a natočil s ní duet.

Sámer Issa a Pavla Dubná - 7. narozeniny televize Óčko

Teď ho ale zaměstnávají hlavně přípravy velkolepé oslavy 27. narozenin. Loni se oslava nesla ve stylu Moulin Rouge, letos bude na motivy bondovek. A Sámer jako agent 007 má prý připraveno takové překvapení, že na tuto oslavu nikdo nikdy nezapomene.

Sámer Issa na loňské narozeninové oslavě

Kromě 300 VIP hostů pozve i fanoušky, pro něž bude připravena stage s hudební produkcí a módní přehlídka.