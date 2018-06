Sámer Issa je sexy, ale ne dost

"Já už jsem zadaný, namluvil jsem si jednu bezvadnou holku, takže vůbec nepomýšlím na to, že bych si ze všech těch ctitelek vybral nějakou novou," usmívá se spokojeně Issa, jehož přítelkyní je od loňského podzimu modelka Agáta Hanychová.

"Nemám na podobné úvahy ani čas, chystám nové turné. A už teď mám pořád nějaká vystoupení a kromě toho chystám Prolomení ledu - tak se jmenuje moje nová deska," říká s hrdostí Sámer.

Nabídky do filmových rolí zatím odmítl, ale muzikál ho přitahuje. Jen by musel být poněkud jiný, než ty současné, které pokládá za příliš konvenční a usedlé.

"Představoval bych si něco úplně jiného, než se nyní v Čechách hraje. Ty předstaení jsou spíš pro střední a starší generaci. Takové uhlazené, komerční. Když už bych měl hrát v muzikálu, tak by to musela být záležitost vysloveně pro mladé. Nekonveční, udělaná úplně jiným stylem než to, co se teď dává," přemítá.

Rodiče mají ze Sámera velkou radost, i když titulu Sex idol, který obdržel, prý se jen usmívali. "Rodiče mi rozhodně přejí každý úspěch. Mají radost z každého titulu, který získám, a ze všeho příznivého, co mě obklopuje," říká Sámer Issa.

"Chválí mě, že se jim synáček příliš nerozevlál, že na sobě chci pracovat, stále se učím zpívat, snažím se zdokonalit v angličtině. Ale také mi řekli, že ten titul Sex idol jim na mne moc nesedí. Prý takový Šebrle, to je přece doopravdy nádherný přitažlivý chlap, a ne já!"