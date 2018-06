VIDEO: Jsem dost zamilovaný, přiznal poprvé Sámer Issa

„Když to shrnu, jsem šťastný a docela dost zamilovaný,“ přiznal na kameru iDNES.cz Sámer Issa, který s Hannou Pekhart randí už rok.

„Vztah posilňujeme hlavně na dovolených, to je ten příjemný čas odpočinku a relaxu. Něco víc, jako třeba svatbu, neplánujeme. Takhle je nám spolu dobře a máme se rádi. A navíc spolupracujeme. Píše mi texty na mou novou desku, to se mi nikdy nestalo,“ dodal Issa, který rovněž bilancoval, co se mu v poslední době povedlo nejvíce a co nejméně.

„Co se mi určitě povedlo, jsou hudební projekty, které mají přesah do letošního roku, a taky jsme si s přítelkyní poprvé zahráli ve filmu, ve kterém jsme měli i společný duet. A největší průšvih poslední doby byla Dubaj, kam jsme měli na tři měsíce odjíždět a ve finále se ukázalo, že jsme naletěli člověku, který nás asi chtěl dostat na kolena. Ale co nás nezabije, to nás posílí, takže chystaný projekt jsme ještě vylepšili a budeme s ním vystupovat v Česku a v Rusku, kam se brzy vypravíme.“

Sámer Issa se také poprvé veřejně vyjádřil k nedávným útokům v Paříži. „Je to smutný. Všichni muslimové nejsou takoví, jako je teď lidi škatulkují. Ale nedivím se. Bylo hodně věcí, které ublížily hodně lidem a které i spoustě lidí vzaly životy. V Paříži mám přátele a ti to prožívají daleko intenzivněji. Pro muslimský svět je to těžká doba. Můj otec je Syřan, tudíž do těchto věcí nerad vstupuji veřejně, mám na to svůj názor, ale myslím si, že by si lidi neměli ubližovat,“ shrnul svůj postoj.