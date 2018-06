VIDEO: Issa má fialové oči, jeho expřítelkyně zářivě modré

Všiml jsem si, že opět máte jinou barvu očí. Jakou tentokrát?

Je to jen experiment, který jsem zase pořídil na akci. Nevím, jestli je to vidět, ale je to fialová. Pavlína má zářivě modré.

Opět jste s Pavlou. Jak je to mezi vámi?

S Pavlínkou jsme kamarádi, dá se říct, že jsme si odpustili. To, co bylo, byly kraviny, rok jsme se nebavili a dá se říct, že nás dohromady dala zase práce a hudba. Hrozně mi chyběla na pódiu.

Sámer Issa je tedy skutečně single?

Nikoho nehledám, je mi ale sedmadvacet let, začínám být jeden z těch dospělých. Na jednu stranu mě to děsí, ale na druhou stranu motivuje, abych něco pořádného udělal.

Čím teď žijete?

Teď pojedu na Ibizu točit další klip. Pojede s námi i Yemi, který přiložil ruku k dílu, za což jsem rád. A samozřejmě připravuju svoji narozeninovou oslavu, která bude ve stylu Jamese Bonda. Máme i jedno překvapení, kterým se možná dostaneme do krimi zpráv.

Nemůžu se nezeptat, kde se na podobné honosné oslavy shánějí peníze. Kdo tyhle soukromé večírky platí?

Člověk musí pracovat a musí dobře fungovat. A naštěstí mám kolem sebe úžasné lidi, kteří mi s tím pomohli. Jen díky nim si můžu dovolit veškerou techniku a zázemí na nejvyšší úrovni.

Jaký je rozpočet jedné takové narozeninové oslavy?

Rozpočet je určitě milionový.