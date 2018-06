Výhrůžné SMS a bodyguardi ke slávě patří, říká Sámer Issa

„Jsou určitý životní zkoušky, které musí člověk ustát. Jedna z nich jsou třeba lidi, kteří tě nemají rádi. Jako když připravuješ narozeniny pro své přátelé, děláš maximum proto, aby byli spokojení, protože je máš rád, a najednou mi přišla neuvěřitelná zpráva: Neuvidíš mě, ani nepoznáš, ale až to budeš nejméně čekat, vrazím ti kudlu do břicha,“ řekl Issa.

Zpěvák přiznal, že občas mívá i strach, a proto si na akce bere více bodyguardů. Také na oslavě jeho narozenin se před podnikem objevili „demonstranti“, kteří požadovali důkaz, že Issa nezpronevěřil peníze ze sbírky pro děti v Sýrii.

Zpěvák si k oslavám narozenin rád vymýšlí scénáře, v roce 2012 se například nechal unést „teroristy“, a proto je možné, že jde zase o jeho výmysl.

„Někdo tady huláká něco vůči mému jménu a je to trošku smutné, ale na druhou stranu si říkám, že to patří k tomu. Je to opravdová sláva, která občas bolí a není příjemná,“ míní Issa.

„Přišli jsme, protože nám neodpovídá. Chtěli jsme ho veřejně vyzvat, aby řekl, jak to bylo s jeho sbírkou pro děti ze Sýrie,“ řekl jeden z „demonstrantů“.