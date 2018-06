Sámer Issa: Agáta mi pořád píše, že mě miluje

"Nikdy v životě jsem nehrál divadlo pro média, i když to tak občas možná vypadalo. Agáta jde jiným směrem než já. Už přemýšlím o tom, že nějakým způsobem jsem v povědomí a musím nějakým způsobem pro ty lidi zůstávat na úrovni. Ne šašek, ne blbeček ze SuperStar, ale mít nějakou prestiž. Ale pro Agátu čím horší, tím lepší. Ona je ramínko, sice dobrý, ale pořád jenom ramínko. Ale zkusili jsme to, nevyšlo to a ona mi do teď píše esemesky, že mě miluje, a dělá žárlivé scény," postěžoval si iDNES.cz Issa.

Finalista prvního ročníku pěvecké soutěže Česko hledá SuperStar podle svých slov odešel od Hanychové také proto, že stále miluje svoji bývalou přítelkyni.

"Ano, to je pravda. To je holka, se kterou jsem nikdy v životě nebyl před médii, a to jsme spolu byli půl roku. Nepotřebovali jsme nikam chodit. Jenže já to zvoral. Ona mi řekla, že by se ke mně hodil spíš někdo ze showbyznysu, že ona tyhle věci nepobírá," přiznal Issa a dodal, že šlo o první dívku, kterou si musel doopravdy zasloužit. "Neřešila média, nezajímalo ji to. Já ji musel přesvědčovat o tom, že jsem dobrej jako osobnost, jako člověk, který se k ní hodí. Že si ji zasloužím stejně, jako si zaslouží ona mě. Nikoliv Já jsem Sámer a zblázněte se," tvrdí zpěvák.

Na nedávné slavnostní udílení cen TýTý, kde skončil na druhém místě v kategorii Zpěvák roku, však Sámera doprovázela úplně jiná dívka. Bez bývalé přítelkyně, houslistky Pavly Dubné, teď totiž Sámer téměř neudělá krok. "Pavlínka je člověk, se kterým spolupracuju. Je mi s ní hezky, ale nehrotím to. Nezaplácávám díru partnerem. Já mám za sebou rozchod, ona taky a je nám spolu fajn," přiznal Sámer.

Zpěvák se nedávno potýkal s obviněním z užívání tvrdých drog poté, co zkolaboval na děčínské diskotéce. I když testy v nemocnici prokázaly, že drogy v jeho krvi nebyly, média na něm nenechala nit suchou. "Měl jsem v krvi 0,7 promile alkoholu a nějaké THC. Ale co se týče kokainu, pervitinu, heroinu a nevím čeho, tak to nebyla pravda. Nikdo mi nic do pití nedal, akorát jsem měl předtím čtyři perné dny a tělo to nezvládlo, k tomu dehydratace organismu," uvedl Issa s tvrzením, že s tvrdými drogami v životě neměl nic společného.

"Moje kamarádka v sedmnácti letech umřela na drogy, byl to pro mě silný zážitek a taková rána, že bych drogy nikdy nepotřeboval. Já jsem navíc typ člověka, který se sobecky stará o sebe, a pokud bych začal brát drogy, začal bych fungovat úplně jinak. Já v tomhle mám jasno - buď kariéra, nebo blbnutí. Takže když si udělám svoji práci, jdu se třeba někam pobavit, ale nikdy to nespojuju s drogama, maximálně tak s hulením," uzavírá Sámer Issa.