Sámer: Fanynkám se podepíšu třeba i na prso

Sámer Issa

zpěvák, přítel Agáty Hanychové

První milion vydělal v devatenácti krátce poté, co ho proslavila první řada Česko hledá SuperStar. Dobře prý vaří. To se naučil na škole hotelnictví a turismu v České Lípě, kterou ale nedokončil. Bere hodiny zpěvu u profesora Klezly, trénuje tanec a pečlivě se stará o svou image. Doma má na sedmdesát triček a čtyřicet párů bot, potrpí si i na módní doplňky. Stal se Sexy mužem 2005. Je zván na desítky akcí měsíčně, jeho honoráře se pohybují kolem padesáti tisíc korun. Sámer Issa se narodil 7. srpna 1985 v Děčíně.

Kdy si dodělám maturitu

Příští rok. Stejně nechci fungovat jako továrna na nová alba, takže napřesrok nic nenatočím a bude čas na učení.

Jak často chodím na kosmetiku

Asi bych měl, ale neláká mě to. (Agáta: To já bych s ním ani nebyla, kdyby chodil na kosmetiku.)

Proč nenosím Agátě květiny

Protože jsem to párkrát zkusil jako že na usmířenou, a bylo to ještě horší. Myslela, že jsem provedl bůhvíco, a pohádali jsme se znovu.

Kdo má v našem vztahu navrch

Já. Určitě, vždyť jsem přece kluk. (Agáta: Samozřejmě, že já!)

Kdy si koupím auto

Po dvou letech v Praze, kdy jsem každý měsíc za taxíky utratil třeba i třicet tisíc, jsem se vážně zamyslel a tenhle týden jdu na první schůzku s učitelem autoškoly. Pak si konečně pořídím auto. Už jsem si to domluvil, dostanu ho od sponzora.

Proč jsem zpíval pro ODS

Chtělo se mi. Zazpíval jsem na přání ústeckého hejtmana na předvolební akci ODS, stejně je budu volit. Nabídky jsem dostal i od jiných stran, ale těm jsem řekl ne.

Co fanynkám nikdy neodmítnu

Možná to Agáta neslyší ráda, ale já se jim podepíšu třeba i na prso, když si to přejí. Jsem slušně vychovaný, přece je nepošlu někam, že jo?

Proč nejsem nevěrný

Nemám potřebu, jsem s Agátou šťastný a vlastně ani není s kým být nevěrný. Mám tady v Praze jen pár kamarádů a kamarádek, se kterými se pravidelně stýkám, a ty všechny Agáta zná. No a cizí lidi si k tělu moc nepřipouštím, i když nabídky dostávám. Občas si myslím, že je to spíš natruc Agátě, holky to tak někdy mají.

Komu zavolám, když je mi smutno

Mamince. Máme moc hezký vztah a už jsem jí představil i Agátu. Maminka ji pozvala na oběd. (Agáta: Ale nemohla jsem tam zůstat víc než dva dny, protože bych měla za chvíli sto kilo. Maminka báječně vaří a pořád něco nosila.)

Agáta Hanychová

modelka a herečka, přítelkyně Sámera Issy, dcera Veroniky Žilkové

V září bude mít premiéru její první film Crash Road, přesto se za herečku nepovažuje. Živí se jako modelka, ale ani modeling nebere příliš vážně. Jejím snem je prorazit ve světě umělecké fotografie. Absolvovala Školu umění a marketingu, nyní studuje tvůrčí fotografii na Slezské univerzitě v Opavě. Loni se stala třetí nejkrásnější dívkou v Miss ČR. S Martinem Stropnickým připravuje zájezdové představení, kde hraje i se svou matkou a Stropnického partnerkou Veronikou Žilkovou. Agáta Hanychová se narodila 28. dubna 1985 v Praze.

Proč jsem vzala roli ve filmu

Hraní mě baví, ale nemám talent ani touhu být herečkou. Vidím, jak je to vratké povolání a věčné čekání na roli. Ale žádné příležitosti zkusit si něco nového se nevyhýbám.

Co mě baví na modelingu

Beru ho jako brigádu. Dělám to od třinácti, docela slušně se tím uživím, ale na třicetiletou modelku už není nikdo zvědavý, takže brzy s tím skončím.

O co jsem se nikdy nechtěla dělit se sourozenci

O mámu. Chtěla jsem být jedináček, nakonec nás je šest. Máma si k nám chodívala povídat večer do postele a mě rozčilovalo, že nebyla jen se mnou.

Za co utrácím

Za foťáky a fotografické materiály. Fotím denně, chtěla bych i Sámera, ale zatím mi moc nevěří.

Jak často jsme spolu sami

Každý večer, něco dobrého si uvaříme, třeba i o půlnoci, ale včera Sámer dělal žebra, a to jsem fakt nemohla pozřít.

Proč neperu a nežehlím

Tohle už mám za sebou. Když jsem žila s hokejistou Jiřím Hudlerem, prala jsem, žehlila, vařila, dělala maminku a pečovatelku - do takového vztahu už nikdy nepůjdu. Nemohla jsem pracovat, nemohla jsem studovat, a proto si už hokejistu nevyberu.

Co mi na Sámerovi vadí

Žárlivost. A mám na sebe vztek, protože jsem ho to naučila já sama. Na začátku takový nebyl, ale po mých scénách taky začal.

Co mi radí Martin Stropnický

Do života mi nemluví, pouze jako režisér. Je přísný, ale nikdy by na mě nekřičel, to bych nesnesla a on by to neudělal. Máma dodnes nechápe, že mě vůbec obsadil, ale hraju v tom našem zájezdovém představení modelku, takže to není tak těžké.

Proč mám komplexy

Kvůli odstátým uším a taky kvůli velikosti bot. Mám jedenačtyřicítky.