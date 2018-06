Sámer: Chtěl bych na pustý ostrov

ODPOVĚDI SÁMERA NAJDETE ZDE.

Sámer Issa, který ze soutěže Česko hledá SuperStar vypadl v předposledním kole, se druhý den dozvěděl další nepříjemnost. Jeho babička je po vážné mozkové příhodě a leží v nemocnici. Zrušil svůj odpolední program a okamžitě odjel domů do Děčína. On-line rozhovor se čtenáři iDNES se proto konal až v úterý od 13 hodin.

Tentokrát skončil favorit

Českou superstar se stane Šárka Vaňková nebo Aneta Langerová. Nejméně hlasů dostal osmnáctiletý Sámer Issa z Děčína, který patřil podle sázkových kanceláří, tisku i počtu fanynek k největším favoritům.

Jeho odchodem byli překvapeni kolegové, publikum v sále i porota, která by tentokrát shodně vyřadila Šárku Vaňkovou.

Diváci poslali celkem 1 551 145 hlasů. Sámeru Issovi přišlo 21,7 procenta hlasů, které nestačily na postup do finále. Na předposlední finálové kolo se dívalo 3,2 milionu diváků, závěr a vyhlášení výsledků vidělo necelých 2,6 milionu diváků.

Sámer verdikt diváků přijal s úsměvem. "Brzy se uvidíme v Sazka Areně a třeba i někdy v budoucnu," rozloučil se a všem poděkoval.

Písně vybrala porota

Tři zbývající finalisté soutěže Česko hledá SuperStar zazpívali v neděli večer dvě písně, které jim určila přímo porota. Jedna píseň byla česká a druhá zahraniční. Mladé zpěváky i tentokrát v přímém přenosu z pražské Brumlovky doprovodila taneční skupina Design Ládi Berana.

Neurazíš, nenadchneš

Jako první vystoupila Šárka Vaňková s písní A ty se ptáš, co já od Heleny Vondráčkové. Porotce Ondřej Soukup si zahrál na sudičku a prorokoval Šárce budoucnost ve středním proudu. "Budeš se líbit maminkám, babičkám... Neurazíš, nenadchneš." Jeho manželka Gábina Osvaldová byla kritičtější. "Písnička to byla těžká. Nicméně tvůj hlas nestačil a slyšela jsem i falše."

Předseda poroty Ondřej Hejma se tentokrát Šárky zastal. Uznal, že měla problémy s rytmem, ale prý se s tím srovnala. "Doufám, že nezůstaneš beránkem a vyroste z tebe dračice," dodal. "Vidím v Šárce energii, určitě se prosadí," uzavřel Milan Herman. S druhou písničkou Like a Virgin od Madonny Šárka porotu potěšila o trochu víc. Líbil se její sexy projev i choreografie. Pouze Osvaldová podotkla, že Šárčina barva hlasu je pro ni nerozpoznatelná a nezajímavá.

Aneta nic nepředstírá

Anetě Langerové porota vybrala zahraniční písničku od zpěvačky Anastacie, při které předvedla i povinný tanec. Oproti minulému kolu porotu nadchla. I Anety pohybový projev se líbil. "Někdy bohatě stačí tři kroky dopředu a zpět," řekl Ondřej Hejma, hloubky mu však připomínaly tůně. Osvaldová oponovala. Žádnou tůň neslyšela, spíš si všimla, že je Aneta nastydlá a podle ní by mohla být pořád. Soukup chválou nešetřil. "Aneta nic nepředstírá a o to má její vystoupení větší hodnotu." Herman se přidal: "Aneta je tak zajímavá sama o sobě, že tanečníky vůbec nevnímám." "S nakřáplým ocelovým hlasem zazpíváš cokoliv," ohodnotil Soukup druhou Anetinu písničku od Yvonne Přenosilové Roň slzy. "Líbilo se mi, že sis to udělala po svým," uvedla Osvaldová. "Máš na to s přehledem," dodal Hejma.

Zrakový vjem dokonalý

Také Sámer Issa s písní Amerika od skupiny Lucie u poroty obstál. "Líbil se mi Sámerův zhýralý výraz," pochválil ho Hejma. "Bylo to zazpíváno docela dobře, dokonce i s názorem," dodal Soukup. Sámerův Michael Jackson byl podle poroty ještě lepší. "I když jsem tě přes řev fanoušků neslyšel, zrakový vjem byl dokonalý... Bylo to osobité, profesionální, zkrátka geniální číslo," shrnuli Soukup a Herman.

Z nedělního kola postoupí do závěrečného finále dva soutěžící, kteří se o titul SuperStar utkají 20. června. Podle zkušeností ze zahraničních pořadů a podle původních informací měli zpěváci předvést píseň podle vlasního výběru, soutěžní skladbu a hit, který jim vybere hudební vydavatelství. Mluvčí Novy však takový program nepotvrdil. Řekl jen: "Finálový večer bude pro diváky překvapením."

Vítěz bude mít možnost natočit debutové album u firmy BMG. Spolu s devíti vyřazenými finalisty také vystoupí 24. a 25. června na koncertech v pražské Sazka Areně.

SuperStar jde do finále

Speciální příloha