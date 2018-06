Sámer a jeho nová láska Tereza: Vázat se zatím nechceme

Sámer Issa

zpěvák, přítel Terezy Brabcové, * 7. srpna 1985

Jeden z nejúspěšnějších finalistů první řady SuperStar. Věnuje se hudebnímu stylu R&B, vydal CD Busted a Break the Silence, často koncertuje.

* Jak dlouho spolu chodíme

Nedá se přímo říct, že spolu chodíme. Vídáme se. Oba dva jsme krátce po rozchodu a teď spolu prostě jen trávíme hodně času. Já Terce říkám hodně věcí, který jen tak někomu neřeknu. Věřím jí. Máme se rádi, ale není to žádný pevný vztah.

* V čem spočívá vztah

Je to rozhodnutí, kdy se k něčemu zavazujete. A my se právě teď k ničemu zavazovat nechceme. Nejsme na to připravení. Od doby, kdy jsme ukončili bývalé vztahy, uběhlo málo času.

* Proč jsem si vybral Terezu

Lidi se mě ptají, jestli náhodou nesbírám dcery slavných hereček. To je hloupost. Terezka se jmenuje po tátovi, dlouho jsem vůbec nevěděl, čí je to dcera. Nechlubí se tím. A i kdyby - podle povolání rodičů si kamarádky ani partnerky nehledám.

* Co bych ve vztahu nesnesl

Nedůvěru a podezírání. Na začátku vztahu to vypadá jako zábavná hra. Ale postupem času vás to začne ubíjet. Nedá se na tom stavět.

* Jak to mám se studiem

Odešel jsem ze střední ve čtvrťáku kvůli SuperStar, ale určitě si tu školu chci dodělat. Čím dřív, tím líp. Neměl jsem problémy se známkami, učení mě bavilo. A teď pro mě studium začíná být priorita.

* Co říká moje maminka o Tereze

Strávili jsme jeden víkend společně na chatě. Myslím, že jí Tereza byla hodně sympatická, ale máma můj život nijak neřeší. Od osmnácti jsem z domova, bydlím sám, živím se sám, mám svoje kamarády a ona to naštěstí respektuje.

* Jak vařím

Dobře a rád. Tereze jsem udělal houbový guláš a byl výborný. No řekni…!

* Jak vidím ideální vztah

Je založen na volnosti. Nemusíte být pořád spolu, ale musíte si věřit. Když nejste spolu, těšíte se na sebe a nepřemýšlíte, co ten druhý dělá za vašimi zády. Ideální vztah je taky odvaha říkat si pravdu.

* Kde bych chtěl žít

Rád bych si zkusil Ameriku, Anglii, Austrálii. To jsou země, ve kterých bych rád žil. Přinejmenším nějaký čas.

Tereza Brabcová

studentka, přítelkyně Sámera Issy Studentka, * 17. ledna 1987

Studuje Technickou univerzitu v Liberci, obor enviroment design na fakultě architektury. Je dcerou herečky Veroniky Freimanové a kameramana Jaroslava Brabce.

* Co studuji

Těžko se to vysvětluje, ten obor je moderní a stále se vyvíjí.

* Čím budu, až dokončím školu

To je záludná otázka. Ještě se uvidí.

* Jak dlouho se známe

Dlouho, asi čtyři měsíce.

* Co se mi líbí na Sámerovi

Řekne všechno na rovinu. Za nic se neschovává. Je s ním legrace. (Sámer: To nás hodně spojuje. Nechci se teď vázat.)

* Jak trávíme společný čas

Do posilovny zrovna nechodíme, ale často chodíme na procházky. Z jedné jsme právě teď přišli. O víkendech si jdeme někam sednout nebo zatancovat.

* Co bych nesnesla u partnera

Nemám ráda stereotyp. Ve vztahu se musí pořád něco dít, musí tam o něco jít. Mám ráda, když se o věcech mluví na rovinu, jakmile si věci nevyříkáte, je to počátek konce. Problém se táhne, narůstá.

* Co mi řekl, když jsme se seznámili

To si už vůbec nepamatuju. Poprvé jsme se potkali v nějakém klubu, seznámil nás kamarád, ale podrobnosti fakt nevím.

* Kdy vezmu Sámera do divadla

Jeho divadlo moc neláká, ale třeba v Divadle Bez zábradlí hrajou komedie, to by se mu určitě líbilo. Možná časem půjdeme.

* Jakou mají rodiče představu o mém partnerovi

Nějakou asi mají, ale rozhodně mi ji nevnucují.

* Jak by měl vypadat můj ideální partner

Měl by být ochotný ke kompromisům, k diskusi a k vzájemné domluvě. Měl by mít práci, která ho bude bavit, a respektovat práci, která bude bavit mě.

* Kde bych chtěla bydlet

Kdybych si mohla vybrat, tak ve Vídni. Tam by se mi hodně líbilo.