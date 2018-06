Samec tučňáka snesl vejce

Po několik let dokázala zaměstnance v plzeňské a předtím i frankfurtské zoo mást samice tučňáka Humboldtova. Letos osmiletého tučňáka totiž ošetřovatelé považovali za samotářského samce prakticky až do té doby, než letos v lednu snesl v plzeňské zoo dvě vejce, na kterých dosud trpělivě sedí. "Je to neuvěřitelné, ale na pravé pohlaví tučňáka několik let nikdo nepřišel a v jeho chovné kartě bylo napsáno, že je to samec, který se nesnáší s ostatními tučňáky," řekl mluvčí zahrady Martin Vobruba.