Jediné implantáty mám v očích, říká Samantha Fox

14:25 , aktualizováno 14:25

Britská zpěvačka a modelka Samantha Fox (52) byla jednou z nejfotografovanějších žen 80. let. Prosadila se v roce 1986 hitem Touch Me a pak několik let vévodila žebříčkům pop music i oblíbenosti u mužů. Nyní přiznala, že plastiky ji nikdy nezajímaly. Jedinými implantáty, které má, jsou nové čočky.