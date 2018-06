Klidně bych v padesáti pózovala nahá pro Playboy, říká Samantha Fox

„Klidně bych v padesáti letech fotila pro Playboy. Chci, aby si dívky a ženy uvědomovaly, že být padesátiletá není nic hrozného,“ sdělila zpěvačka.

Pro pánský magazín pózovala už před dvaceti lety. Ukazovat se nahá jí nikdy nedělalo problém a nevadilo to ani jejím partnerkám.

Zpěvačka dlouhou dobu žila s Myrou Strattonovou. Ta minulý rok zemřela na rakovinu a Samanthu její ztráta hodně zasáhla. Dnes už přiznává, že se přes smrt partnerky přenesla. Poslední roky ale zažívala velmi těžké období.

„Celé to utrpení je u konce. Moc mi chybí, ale konečně se jí ulevilo. Bylo to těžké. Velmi těžké,“ sdělila Samantha po smrti přítelkyně.

Zpěvačku prý překvapilo, že se dokázala tak rychle znovu zamilovat a v novém vztahu je spokojená. V současné době je po jejím boku Linda Brigitte Olsenová (42) z Norska.

„Jsme velmi šťastné, ale náš vztah je teprve v začátcích. Je to úžasná žena a vážně nám to klape. A pracuje úplně mimo moji branži a to je skvělé,“ sdělila Samantha magazínu Daily Star.