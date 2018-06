Rodina věděla dávno, že jsem gay, říká hvězda Grammy Sam Smith

Smith veřejně o své sexuální orientaci promluvil těsně před vydáním debutového alba In the Lonely Hour loni v květnu. Přiznal ale, že jeho rodina o tom věděla mnohem dřív.

„Nepovažoval jsem to za coming out. Tím jsem si prošel, když mi byly čtyři roky. Moje máma řekla, že to věděla od mých tří let. Takže jsem vlastně ani žádným skutečným coming outem nemusel projít. Přiznal jsem se velmi mladý. A jinak jsem měl pocit, že to musím zdůraznit před vydáním svého alba, aby lidé pochopili, o čem je. Taky jsem to vnímal jako správnou věc. Kdybych to udělal po vydání alba, lidé by mohli říkat, že jsem lhal, abych měl lepší prodejnost, ale tak to není,“ řekl zpěvák v show Ellen DeGeneresové.

Přestože je podle něj důležité, aby lidé věděli, že je gay, chce, aby ho poznali hlavně kvůli jeho práci.

„Jsem zpěvák a textař. Moc o své orientaci nemluvím a lidé mi pak říkají: ‚Nechce být mluvčím gay komunity.‘ Chci, samozřejmě že chci, ale chci být mluvčím všech lidí. Víte, heterosexuálů, homosexuálů, bisexuálů. Nechci se tím omezovat,“ prohlásil Smith.

Jeho album In the Lonely Hour prý vzniklo i díky rozchodu s jeho láskou. Svému bývalému příteli zpěvák poděkoval za inspiraci. Přestože byl Smith po rozchodu opět zamilovaný, znovu je single. Letos v lednu se po dvou měsících rozešel s modelem Jonathanem Zeizelem, který hrál v jeho klipu k písni Like I Can. Zpěvák konec vztahu potvrdil v lednu během kanadského koncertu.

„Tahle píseň je pro mě dnes výjimečná, protože jsem právě udělal podobnou věc s někým, s kým jsem dosud chodil,“ uvedl Smith před písní Good Thing, která vypráví o rozchodu.

„Doufám, že někoho brzy potkám, a když se to stane, myslím, že bude o dost těžší zpívat takové písně, protože budu chtít zpívat šťastné písně. Zrovna teď, když jsem na pódiu, cítím, že mi to prospívá, je to pro mě jako terapie. Hudba mě uklidňuje,“ dodal po koncertu v Torontu.