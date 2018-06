Prostě už nejím jako prase, říká zpěvák Smith, který zhubl 19 kilo

„Prostě už jen nejím jako prase, to je v podstatě vše, co dělám,“ řekl Smith, který za poslední rok shodil 19 kilogramů a na červeném koberci na letošním udílení hudebních cen Grammy předvedl štíhlou postavu.

Zpěvák prozradil, že po zhubnutí je pro něj těžké udržet si nižší váhu. Miluje totiž jídlo.

„Je to velmi, velmi obtížné. Hrozně miluju jídlo, takže je to neustálý boj. Vždy to bitva bude, ale snažím se,“ řekl Smith, jenž sice letos nebyl na hudební ceny nominovaný, ale loni vyhrál čtyři Grammy (více zde).

Jeho fanoušci byli překvapení, když zpěvák na Instagramu zveřejnil fotku své štíhlejší postavy. Podle některých příznivců si už skoro není podobný a shozená kila mu také změnila hlas.

Smith loni v březnu přiznal, že začal držet dietu podle Amelie Freerové. Díky ní zhubl více než šest kilo za dva týdny a změnil se jeho vztah k jídlu.

Mezi základní pravidla této diety patří vynechání pšenice, mléčných výrobků, cukrů, alkoholu, slazených nápojů i čerstvých ovocných šťáv a místo toho pít jen vodu a bylinné čaje. Jí se jen tři jídla denně, v jídelníčku musí být hodně zeleniny, nesmí se počítat kalorie a je třeba spát minimálně osm hodin. Na podporu lymfatického systému, který pomáhá zbavit se toxinů, je dobrá lymfodrenáž celého těla.