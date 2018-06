Soud nařídil kvůli testu otcovství exhumaci ostatků Salvadora Dalího

O testy požádala Španělka Pilar Abelová, která se živí jako vykladačka tarotových karet. Tvrdí, že slavný surrealista je její otec a měl v roce 1955 poměr s její matkou Antonií, která u něj pracovala jako pomocnice v domácnosti.



V době údajné aféry byl umělec ženatý se svou múzou Galou, která pocházela z Ruska a jejíž celé rodné jméno bylo Jelena Ivanovna Diakonova. Gala měla z předchozího vztahu dceru, s Dalím žádné vlastní děti neměli.

S exhumací nesouhlasili správci státní nadace, která spravuje umělcův majetek. Dalí totiž všechno odkázal španělskému státu. Pokud by se prokázalo, že Pilar Abelová je dcerou umělce, mohla by používat jeho příjmení. U dalšího soudu by pak mohla uplatnit nárok na umělecká díla a majetek, což by podle místních zákonů mohlo být 25 procent celého jmění.

Salvador Dalí se narodil 11. května 1904 ve Figueres a zemřel tamtéž o necelých 85 let později. Nejplodnější a zřejmě i malířsky nejúspěšnější období prožil na přelomu 20. a 30. let coby člen surrealistické skupiny.

Krom toho byl Salvador Dalí také spisovatelem, básníkem, vynálezcem, návrhářem šperků, scénickým výtvarníkem a architektem. Nesmrtelnost mu zajistily především jeho obrazy, které i dnes patří k vysoce ceněným klenotům mnoha světových galerií.

Listopad roku 1969: Salvador Dalí v Paříži představuje svou novou výstavu: