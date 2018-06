Salma Hayeková sní o slepicích

"Sním o docela malé drůbeží farmě, kde budu sama každý večer sbírat vajíčka a na poli pěstovat zeleninu," prohlásila zcela vážně sedmatřicetiletá Salma.

Hvězda snímku Dogma, jejímž současným přítelem je Josh Lucas, má o svém osudovém muži přesnou představu. Hlavně to musí být člověk, který by přesně zapadal do její vesnické selanky.

"Nemám ráda velkoměstské muže, kteří se mě snaží upoutat svým afektovaným chováním. Je mi z těch přecitlivělých a namyšlených celebrit nanic. Můj partner musí podporovat můj osobnostní a duševní růst. A měl by se samozřejmě vyvíjet se mnou," nechala se slyšet Salma, která prý touží po "urostlém romantikovi".

Svou budoucnost vidí Hayeková ve zcela konkrétních obrysech. "Nemůže být nic krásnějšího, než sedět při západu slunce na terase domu s krásně opáleným svalnatým chlapem, popíjet ledový čaj a čekat, co se odehraje v noci. Okamžitě bych to vyměnila za snobské hollywoodské večírky, které už mi lezou krkem," zasnila se herečka.

V Hollywoodu ji ještě nějaký ten pátek pozdrží filmy, k jejichž natáčení už podepsala smlouvy. Pak prý ale hned práskne do bot.