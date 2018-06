Salma Hayeková si pěstuje knír

Dokonce neváhala a zviditelnila se tak v oblíbené televizní show Late Night With Conan O´Brien.



Knír je prý podle slov šestatřicetileté Hayekové pravý. Možná právě proto působila populární bruneta na obrazovce tak odpudivě.



Salma se ovšem nespokojila s pouhým převlekem, pozvala si na představení slavnou filmovou maskérku, která jí vytváří vizáž i v jejím novém filmu Frida.



Hayeková se nestydí za to, co jiné dámy považují za hrubé vady na kráse. Pod nosem si totiž pro novou roli opravdu pěstuje knír. "Nic na tom není. Stačilo, aby mi maskérka zvýraznila chloupky řasenkou, a můžu trumfnout nejednoho chlapa.



Často si jej voskuji a pěstím. Divili byste se, kolik mužů ten můj knírek vzrušuje. Kupříkladu Edward Norton tvrdí, že se mnou chodí jen kvůli mému chlupatému hornímu rtu," líčila na kameru diva nadšeně.



Na hlavě přitom měla paruku s ježatými vlasy. Jako drsný chlápek by zcela určitě zabodovala. Většinu diváků však šokovala.



"Když jsem byla mladá, měla jsem srostlé obočí, ale pak jsem si je začala protrhávat. A u toho zůstanu. Ovšem kvůli filmové roli se podřídím přírodě a knír i obočí budu mít dlouhé, husté a přirozené," pravila Salma tónem, který nepřipouštěl diskusi.

16. místo - Salma Hayeková