Salma Hayeková potřebuje pauzu

"Chci si na výletě odpočinout a načerpat sílu pro další práci. To by se mi s dotěrnými fotografy a televizním vrtulníkem nad hlavou zřejmě nepodařilo," nechala se slyšet.



Jisté ale je, že - na rozdíl od předchozích let - nebude křižovat na své jachtě Středozemní moře. "K Evropě a Africe letos opravdu nezabloudím. Nehledě na to, že se tam pomalu začíná ochlazovat. A mám také pocit, že tam znám každý kamínek a každou zátoku," říká Hayeková o moři, které v uplynulých letech proplula již pětkrát.



Diva tak bude s největší pravděpodobností k vidění v přístavech a zátokách lemujících pobřeží jihoamerického kontinentu, kde by se měla zúčastnit se svojí lodí také speciální charitativní plavby známých osobností.



Hayeková ale také hodlá zazářit v několika nových filmech. "Věřím, že se mi to všechno podaří nějak skloubit dohromady. Ihned, jak se vrátím z cesty, mohu začít natáčet," sdělila hvězda snímků Dogma či Wild Wild West.

Salma Hayeková na filmovém festivalu v Benátkách.