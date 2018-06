Salma Hayeková: Postavu si udržuji džusem, na vrásky stačí krém

Když chcete zhubnout, stačí k tomu podle Hayekové šťáva z mrkve, jablka, červené řepy a citronu a tento koktejl popíjet celý den.

"Mrkve a jablka vám dají obrovskou zásobu vitaminu A a jiných antioxidantů. Moje dcera Valentina má čtyři roky a miluje ten džus taky," pochvalovala si Salma v interview pro Us Weekly.

Pětačtyřicetiletá mexická kráska si půst s tímto džusem dopřává pravidelně, aby si nemusela vyčítat dny, kdy se nestravuje právě zdravě.

"Když jsem ve stresu, tak jím hodně, abych se uklidnila, ale nemám ráda diety a nejsem v nich dobrá. Po džusové očistě mám vždy motivaci jíst zdravě a ne podle emocí. Čištění je jako meditace. Donutí mě to zastavit se, zaměřit se na jídlo a přemýšlet o tom, co do svého těla strkám. V tu chvíli se zavazuji vlastnímu zdraví a mačkám tlačítko restart," dodala Hayeková.

Salma Hayeková má v pětačtyřiceti tvář téměř bez vrásek.

Odmítla také spekulace o tom, že by chodila na botox. Pleť bez vrásek má prý díky krémům. "Nemám botox. Představa jehly blížící se k mému čelu mě opravdu děsí, takže si raději namažu krém," řekla herečka.

"Je ale třeba se o pleť starat, abyste se jednoho dne neprobudila s pavoukem vrásek přes obličej," dodala.