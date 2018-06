Hayeková: Vždy jsem byla skoro baculka. Líbí se mi, jak vypadám teď

„Cítím se skvěle. V mládí jsem vypadala hůře.Právě teď mám dobrou postavu. Nikdy v životě jsem necvičila, ale teď jsem začala s jógou. Vždycky jsem byla na hranici baculky, protože mám ráda jídlo a upřímně řečeno, mám ráda víno,“ řekla Hayeková pro magazín The Edit.

Kvůli své postavě občas měla na castinzích problémy. Měří totiž jen 157 centimetrů a má ženské křivky. S přibývajícím věkem se však naučila mít ráda své tělo. Na nedostatek pracovních nabídek se prý nemůže stěžovat.

„Legrační je, že opravdu vůbec nechápu, jak se to všechno stalo. Možná když něco tak moc nechcete, nejste zklamaní. Letos uvidíte některé z nejlepších prací mého života, protože jsem dostala možnost a režiséři mi dali role,“ řekla herečka.

„Jsem docela malá. Mám příliš ženskou postavu. Nevypadám jako holka od vedle, kterou je snadné obsadit. Nezapadám do stereotypů o ženě, která by měla ještě stále pracovat. Nevím, čím to je, ale nemá to nic společného s plánováním. Má to co do činění s karmou, možná. Věřím v karmu,“ dodala.

Mexická rodačka má s francouzským miliardářem osmiletou dceru Valentinu. Herečka a podnikatel Francois-Henri Pinault se vzali v Paříži na Valentýna v roce 2009. O dva měsíce později měli ještě další svatbu v Benátkách.