Salma Hayeková: Botoxu nevěřím a plastiky jsou velké riziko

„Pokud jde o krásu, moc neriskuji. Myslím, že velkým rizikem je plastická chirurgie. Nevím, jestli nikdy na plastiku nepůjdu. Ale právě teď to nemám v plánu,“ řekla Hayeková magazínu People.

Herečka je však pevně rozhodnuta nepoužívat botox jako některé její kolegyně.

„Nevěřím botoxu, zvláště když si to nechají udělat mladí lidé. Ničí sami sebe. Mladým dívkám říkají: ‚Udělejte si to, dokud jste mladé, abyste nikdy neměly vrásky.‘ Ne, vaše tváře stejně povadnou. Budete si muset píchat stále víc a víc. Takže pokud do toho jdete, doporučuji co nejpozději,“ míní herečka, která už v minulosti prohlásila, že botox nepotřebuje, protože ráda jí (více zde).

Sama využívá v péči o krásu rady své matky. Před každým spaním si například umývá obličej. „Matka s babičkou mi říkaly: Děláš to pro sebe. Jen pomysli, jak moc rychle zestárneš, pokud to nebudeš dělat,“ řekla Hayeková.

Herečka také prozradila, že své vlasy raději nechává uschnout přirozeně a nefénuje je, na odiv vystavuje spíš svůj výstřih než krátké nohy a nikdy ji neuvidíte v žabkách, protože stále nosí podpatky.