Nepotřebuji botox, protože ráda jím, říká Salma Hayeková

Mexická kráska, která většinou žije s manželem v Paříži, pro britské vydání magazínu Harper's Bazaar přiznala svoji zálibu v dobrém jídle a víně. Svou figuru a diety vůbec neřeší.

"Jsem na hranici boubelky, protože mám ráda mé jídlo a víno. Pro módu to není nejlepší, ale je to dobré pro mou náladu. Jsem šťastná, protože jím. Je mi 46 a nebudu mít botox. Víte, proč? Protože jím! Jím tuky, zeleninu, všechno. Pokud moc cvičíte a dostatečně nejíte, vybírá si to svou daň na kůži. Všechno začne stárnou," prohlásila Hayeková.

Salma Hayeková a její manžel Francois-Henri Pinault

Herečka si také rýpla do módního průmyslu a nynějšího ideálu krásy. Ženy podle ní musí v posledních letech bojovat proti své genetice, aby mohly vypadat jako štíhlí kluci a splňovaly tak představy o kráse. Kdysi to ale bývalo tak, že mladé dívky se nemohly dočkat, až vyrostou a budou mít ženské tvary.

"Nyní je naším cílem regrese, vypadat mladší a jako dítě," postěžovala si tmavovláska, která ale prý má štěstí, že ve svém věku ještě pořád natáčí filmy.

"Nejhorší věc, jaká se vám může v Hollywoodu stát, je, že jste žena a máte přes 40 let. Navíc k tomu já mám přízvuk, jsem dyslektička, malá a baculatá. Mám vše, co vás jen napadne, ale jsem tady. Musím být nejšťastnější holka na světě, že pracuji," dodala herečka.