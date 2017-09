Salma Hayeková je žárlivá a nedávno manželovi vyčinila kvůli jiné ženě

Nedávno ho podezřívala, že ji podvádí s jistou Elenou. Přišla na to náhodou, když si chystala věci na přípravu večeře.

„Byla jsem v kuchyni a najednou na manželův mobil přišla zpráva. Z mobilu se ozvalo: Ahoj, jsem Elena, chceš si se mnou zlepšit svou angličtinu? Jestli ano, měl bys začít hned teď,“ sdělila herečka.



Pochopitelně byla v šoku a chtěla drzé dámě ihned odpovědět. Ale zpráva z mobilu zmizela.

Celou věc držela v tajnosti několik hodin a u večeře na manžela uhodila a chtěla od něj vysvětlení.

„Jsem vážně žárlivá. Rozčílila jsem se a zeptala jsem se, kdo je sakra nějaká Elena, která mu chce vylepšovat angličtinu? Manžel nechápal, co se děje. Žádnou Elenu ani neznal. Nakonec jsme se dobrali k tomu, že to byla Elsa z jeho aplikace na učení angličtiny. Ta mu připomněla, že už si dlouho nepustil žádnou lekci. No dost jsme se potom nasmáli, ale předtím mi tedy do smíchu rozhodně nebylo,“ doplnila Hayeková, která pak manželovi raději zařídila soukromou doučovatelku angličtiny, která ho má zbavit jeho francouzského přízvuku.

„Manžel sice v Americe žije dlouhá léta, ale francouzský přízvuk má stále. Chtěl by to vypilovat, tak teď dochází na hodiny angličtiny,“ dodala.