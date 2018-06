Salma Hayeková: Nemusela bych pracovat, ale chci. Není to o penězích

Herečka se na peníze svého manžela, s nímž má pětiletou dceru Valentinu, spoléhat nemusí. Díky milionovým honorářům je nezávislou ženou. Přestože by už nemusela pracovat, s herectvím skoncovat nehodlá.

"Přemýšlela jsem nad tím. Mám hodně jiných věcí na práci a nikdo pro mě neměl zajímavou nabídku. Pak ale přišel Oliver Stone a nabídl mi roli ve filmu Divoši," řekla Hayeková pro Daily Mail.

Herečce vůbec nevadí být ženou v domácnosti. Pro svého manžela, jejich dceru a jeho děti z předešlých vztahů ráda vaří.

"Je to moje volba. Můj manžel to po mně nechce. Nevadí mi ale pro něj cokoliv udělat, protože on dělá hodně pro mě. Oba to tak máme, takže to není boj o moc," prozradila Hayeková.

Herečka v jednom z rozhovorů o sobě prohlásila, že je malá a baculatá (více zde). Své křivky ale víc neřeší.

"Nechci mít velikost nula a jsem ráda, že ji nemám. Někdy si ale přeji, abych byla hubenější, protože pak je jednodušší, abyste dobře vypadala v šatech," přiznala.