Otčím mě v dětství zneužíval. Musela jsem na potrat, přiznala Fieldová

Herečka Sally Fieldová přiznala, že byla v dětství sexuálně zneužívána nevlastním otcem, hercem Jockem Mahoneym. V sedmnácti letech pak v Mexiku tajně prodělala potrat.



Se svými hrůznými zážitky se Fieldová nedokázala po celý svůj život svěřit ani někdejšímu partnerovi, herci Burtu Reynoldsovi (†82), se kterým žila několik roků v sedmdesátých letech.

„Celý život jsem se bála o tom promluvit. Kvůli zneužívání otčímem se navíc úplně rozpadl můj vztah s matkou. Vinila jsem ji za to, že si po rozvodu s mým otcem vybrala právě tohoto muže a že jsem ty hrůzy musela celé dětství snášet. Byl opravdu krutý. Volal mě do ložnice, když máma nebyla doma. Věděla jsem, co se bude dít. Měla jsem z něj obrovský strach,“ vzpomíná herečka.

Matka Fieldové se s Mahoneym rozvedla v roce 1968. O zneužívání dcery prý nic netušila až do roku 2012. Tehdy, když už nebyl Mahoney na světě, se jí Fieldová rozhodla vše říct.

V roce 1984 se Sally Fieldová provdala za producenta Alana Greismana a založila produkční filmovou společnost Fogwood Films. Za vedlejší roli matky hlavního hrdiny v tragikomedii Forrest Gump byla v roce 1994 nominována na cenu BAFTA.