Salingerovy dopisy milence byly vydraženy

"Udělám s nimi to, co Salinger řekne, abych udělal. Možná je bude chtít vrátit, možná bude chtít, abych je zničil, možná se o to nebude vůbec starat," řekl Norton deníku The New York Times.

Milostné dopisy nabídla do dražby bývalá Salingerova milenka pětačtyřicetiletáletá Joyce Maynardová, aby získala peníze na školné pro své děti.



Všechny detaily milostného vztahu, který trval devět měsíců na přelomu let 1972 a 1973, Maynardová popsala už knižně.V té době osmnáctiletá žena odešla ze školy a nastěhovala se k tehdy třiapadesátiletému Salingerovi, který už předtím zpřetrhal veškeré kontakty s veřejností.

Románem Kdo chytá v žitě se Salinger stal v roce 1951 jedním z nejuctívanějších a nejzáhadnějších spisovatelů tohoto století. Nyní osmdasátiletý autor naposledy publikoval v roce 1965.