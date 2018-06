Salava nechce hvězdy ze SuperStar

"Bude to docela legrace, uděláme takovou parodii na předávání vyznamenání. Ale ještě předtím nás čeká podzimní část sezony, ve které odehrajeme dva zápasy. O čestné výkopy se ve Veselí nad Lužnicí postará Karel Gott, v Jirkově pak Helena Vondráčková," dodává.

Salava lituje, že se oslav nedožil Karel Zich. "Zrovna jsem si zrekapituloval 'nebeskou sestavu' našeho klubu a zjistil, že už je tam nahoře šestnáct lidí. To je docela dost. S Karlem nás bylo sedmdesát. Náhradu za něj ale nehledám," říká.

Salava se nepoohlíží ani po hvězdách SuperStar. "Ať nejprve ukážou, co v nich opravdu je. Sleduji, že se Aneta Langerová vyhýbá zábavním televizním pořadům, ale pokud se chce zpěvem živit, neměla by se bránit pořadům, které jí pomohly. A i kdybych někoho z těch mladých lidí přijal, už vidím, jak by se ozvali kritici a psali, že je to poplatné popularitě. Nepřijal jsem mezi nás kdysi ani skupinu Lunetic, i když mi jejich sponzor sliboval sponzorství klubu a určitě by na nás chodilo o několik set fanynek víc," říká Salava.