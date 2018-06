Salačová přišla bez naháče, Hrubešová s miminem

Míša se pochlubila s novým přírůstkem v rodině – spolu s přítelem si před nějakou dobou pořídili pejska "naháče".

"Má jen kohouta na hlavičce, jinak je úplně holej. Je jak mimino. Musí se koupat, mazat krémama..." vyprávěla. "A strašně rád se mazlí!Je tak nesmírně ošklivej, až je hezkej," dodala.

Míša si během pauzy před přehlídkou odskočila na procházku do nedaleké zoologické zahrady a vrátila se pěkně vystrašená z netopýrů. "Oni tam volně poletujou! Byla tam tma a najednou se mi něco prohnalo kolem hlavy! Strašně jsem se lekla."

Na mole jsem se poprvé viděla s letošní II.vicemiss ČR Renátou Czadernovou. Po volbě miss se po ní skoro slehla zem.



"Moc práce nemám, ale byla jsem na to upozorněná hned od začátku, že to tak bude. Už je nás prostě moc," posteskla si. Je to ale moc milá holka. Studuje druhým rokem humanitní vědy na Vysoké škole v Jinonicích. Vhod jí přišel hlavně byt, který v soutěži miss na rok vyhrála. „Alespoň nemusíme s přítelem platit nájem. Je to super."

Zuzana Rosáková, dcera oblíbeného moderátora Jana Rosáka, pořád mluvila o dovolené, na kterou se chystá se svým manželem příští týden. "Letíme do Egypta. Nebudem jezdit na žádné výlety, prostě se jen těšíme na to, jak se budem flákat u moře," řekla.

Den v režii značky Renault, kdy si mohly přítomné dámy otestovat nové vozy, nebo vyhrát vůz spolu s letecký zájezdem do Egypta, si nenechala kromě Markéty Hrubešové ujít ani Aneta Langerová. Objevila se tu s bratrem a manažerem Nikolou sice jen na skok, zato se zbrusu novým punkovým účesem.

Přišly také Bára Nesvadbová a Vendula Svobodová, které si při závěrečné přehlídce Taťány Kovaříkové zkusily role modelek. Jako moderátor se osvědčil Tomáš Krejčíř, hostům zazpíval Kamil Střihavka.

