Salačová nadchla, hýždě šokovaly

FOTOGALERIE ZDE

Devět českých návrhářů zahájilo v pondělí v rezidenci pražského primátora, který přišel i s manželkou, několikadenní Prague Fashion Week.

Odvážné vize tvůrců sledovala mezi hosty také manželka premiéra Šárka Grossová. Dcery svěřila manželovi a přišla v bílém kalhotovém kostýmu s načechraným kabátkem.

Grossová: Mám čas na módu

"Mám teď čas na módu, když nemohu podnikat," řekla Šárka Grossová. "Přehlídka se mi opravdu moc líbila. Některé modely byly úžasné, ovšem spíš jako ukázka umělecké tvorby než běžného oblečení. Rozhodla jsem se, že se ještě na nějaké módní prezentace podívám."

"Kábátek mám z dílny významného návrháře. Ale to tričko a kalhoty a ostatní doplňky jsou koupené zvlášť. Bílou barvu prostě miluji. Dokonce mě tu někdo už pochválil, to mě potěšilo, protože většinou mě v novinách a časopisech kritizují, že nejsem dobře oblečená. Už proto bych si do jara chtěla pořídit něco nového," vysvětlila Grossová, které prý módní návrhářka Hana Sedláčková slíbila, že jí nějaký model navrhne.

"A pak se chci podívat na novinky Osmanyho Laffity," naznačila Šárka Grossová i sumy, které je ochotná do nového šatníku investovat.

Představí se 65 návrhářů

Grossová byla stejně jako většina přítomných nejvíc zvědavá na ukázku z nové kolekce haute couture s názvem Korloff návrhářky Moniky Drápalové, držitelky posledního titulu Výtvarník sezony.

Vzorek z její dílny přišel v souladu s heslem "to nejlepší na konec" až na samý závěr večera. Celou kolekci Moniky Drápalové uvidí však její příznivci až na příštím Prague Fashion Weeku, jehož zahájení je naplánováno na 7. listopadu.

Hana Sedláčková provokuje střihy kalhot, přidává červené lampasy, šije z kůže a výsledek doplňuje nápadnými klobouky. Ale to vše ještě není nic proti modelům se sukní, krajkou a plnou nákupní síťovkou. Kolekce Petra Kaloudy má zase etnický nádech a šokuje ležérně poodhalenými hýžděmi.

Beata Rajská pokračuje ve své specializaci na rafinovaně ženské dámské večerní šaty. Objevuje však tentokrát temnější zelenou, černou, tyrkysovou, modely doplňuje krajkou, blyštivými výšivkami, flitry, využívá satén, průhledy.

Klára Nademlýnská odráží současný městský vzhled a nechává se inspirovat retro módou smetánky 20. let minulého století. Taťána Kováříková si pohrála s detailem barevných spletených hedvábných šňůr, aplaus si zasloužily bílé korzetové šaty s tylovou spodničkou. Na ryze českém zahájení pražského týdne módy, jemuž na mole kralovala svůdná miss Michaela Salačová spolu se Zuzanou Rosákovou a Martinou Poulíčkovou, se dál podíleli ještě návrháři Ivana Follová, Denisa Nová, Hana Havelková.

Šestý Prague Fashion Week přilákal do Prahy rekordní počet návrhářů. Během sedmi dnů se představí celkem 65 tuzemských a hlavně zahraničních jmen.