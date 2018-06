Salačová je znovu zamilovaná

Vajčner je z Brna, a tak bydlí střídavě v české a moravské metropoli. Seznámili se při práci. Třiadvacetiletý podnikatel totiž pořádá společenské akce, na kterých Michaela vystupovala coby dýdžejka.

Často jezdí za prací i do zahraničí. V sobotu hrála v jednom mnichovském klubu. „Je to lepší než modeling, protože je to časově méně náročené. Taková akce vám zabere jenom víkend, “ tvrdí Salačová.

Práce má dostatek, a tak se jí už dávno vrátily pořizovací náklady za sluchátka nebo cédéčka. Uvědomuje si však, že za mixážním pultem nezůstane do důchodu, a proto souběžně studuje Literární akademii. V budoucnu by ráda pracovala jako moderátorka v rádiu.