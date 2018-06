Šakal přišel k soudu ve slipech

Advokátka v rozhovoru pro agenturu AFP vyprávěla, že před začátkem jednání soudu, na němž se měla projednávat žádost rakouské justice o vydání Carlose, pro ni vzkázal předseda soudu Gilbert Azibert a sdělil jí, že její klient je nahý.Předseda soudu poté advokátku požádal, aby se pokusila Carlose přesvědčit, aby si oblékl alespoň kalhoty, protože jinak by byl nucen nechat vyklidit soudní síň. Coutantová-Peyrová ovšem odmítla zasáhnout s poukazem, že patrně jde o rozhodnutí jejího klienta, k němuž měl dobré důvody. S polonahým teroristou musel nakonec promluvit předseda soudu.Podle advokátky dozorci požadovali po jejím klientovi v pařížské věznici La Santé, aby jim odevzdal opasek od svých kalhot, což je ovšem běžné opatření chápané jako prevence případné sebevraždy.Carlos, jenž se stále považuje za vůdce propalestinských bojovníků však tento požadavek považoval za urážku a úmyslné šikanování vedené úmyslem ponížit."Pokud budete trvat na tom, abych vám dal svůj opasek, sundám si kalhoty," vyhrožoval Carlos a protože dozorci mu pásek skutečně odebrali, svou hrozbu splnil a nechal se polonahý dovést do Justičního paláce v samém srdci Paříže.Nakonec Carlos triumfoval: do soudní síně vstoupil v kalhotech - ovšem stažených opaskem.Rakousko žádá vydání Carlose za únos ministrů, kteří se v roce 1975 ve Vídni zúčastnili zasedání Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC).Carlos je ve francouzském vězení od srpna 1994, kdy ho Francii předal Súdán, kde se terorista ukrýval po pádu berlínské zdi, který ho připravil o východní spojence v jeho boji proti mezinárodnímu imperialismu. V prosinci 1997 byl odsouzen k trestu doživotního vězení za trojnásobnou vraždu spáchanou v červnu 1975 v Paříži. Je trestně stíhán v dalších čtyřech případech.