Sagvan Tofi se stal otcem, přítelkyně porodila holčičku

S dlouholetou partnerkou, jež se živí jako produkční, vychovává pětačtyřicetiletý herec její dceru z předchozího vztahu Sáru.

Zajímavostí je, že herec musel ještě v sobotu odehrát dvě představení muzikálu Děti ráje. Radostná zpráva ho totiž zastihla jen pár minut před tím, než šel na jeviště. Že je v euforii, a že by měl být raději u své partnerky, prý na sobě nedal znát a odvedl profesionální výkon.

Sagvan Tofi se herectví věnuje od roku 1982, kdy debutoval ve snímku Od vraždy jenom krok ke lži od režiséra Petra Tučka. Daleko větší pozornost na sebe strhl o rok později, kdy ho režisér Jaroslav Soukup obsadil do filmového trháku Vítr v kapse. Poprvé se tu Tofi potkal se zkušenějším hercem Lukášem Vaculíkem a v tom okamžiku se z nich stala nerozlučná herecká dvojka, která dostávala do kolen stovky mladých dívek. O dva roky později vzniklo volně laděné pokračování Láska z pasáže, připomíná

Poté, co po revoluci natočil Soukup pokračování jiného svého mládežnického hitu Discopříběh, rozhodl se dát do třetice všeho dobrého starou dobrou partu a vyprodukoval Kamaráda do deště: Příběh z Brooklynu.

Sagvan Tofi se poté s výjimkou režírování několika videoklipů a vydání alba svých písní Best of Sagvan Tofi, umělecky odmlčel.

Větší návrat zaznamenal s pořadem Přísně tajné v roce 2008, který se ovšem neuchytil a poté skončil. Nyní zažívá žně díky muzikálu Děti ráje, pod kterým je i podepsán.