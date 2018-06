Sagvan Tofi o Mýdlovém princi: Je to peklo, neměl jsem to brát

„Já si to přečetl jen do třetiny, když jsem to šel odmítnout, a oni mě přemluvili. Řekli mi, že tam budou hrát velcí herci, tak já pod dojmem, že už jsem taky divadelník a že si to s nima rozdám, jsem to vzal. Jenže jsem nevěděl, že to je peklo. Ten kluk nesleze z jeviště, jsem tam asi dvě hodiny, zpívám asi 12 písniček od Václava Neckáře, které se nedají zazpívat, protože Neckář zpívá jako pánbůh. Prostě jsem si zavařil,“ řekl Tofi v pořadu Fanda a jeho česká banda.

V Mýdlovém princi alternuje s Martinem Dejdarem, který ovšem nestihne premiéru. „Když jsem se dozvěděl, že na mě padla premiéra, tak jsem si přidal hodiny. Herecká práce je strašně těžká. Film je proti tomu zlatej, tam se naučíte jednu repliku, patnáctkrát se to zopakuje, ale tady už vám to nikdo nevrátí,“ říká Tofi.

Navíc zkušení divadelní herci mu nic nedarují. „Jsou na mě zlí, když neumím text, ale oprávněně,“ postěžoval si.

K divadlu přitom nikdy nechtěl jít. „Už od konzervatoře jsem pohrdal divadlem, protože furt hrajete něco dokola. Já točil nějaké filmy, vydával desky a jezdil po koncertech a povyšoval jsem se. Vždycky jsem se Lukášovi Vaculíkovi smál, že je divadelník a že je tam zalezlý v té díře, a pak to přišlo na Dětech ráje, kde jsme neměli hlavní postavy a někoho napadlo, že bychom ty zkrachovalé umělce mohli hrát,“ popsal.

Paradoxně teď žije jen divadlem, protože po Mýdlovém princi přesune do Brna muzikál Děti ráje, kde ho bude zkoušet nově i Martin Dejdar a Tofi bude jeho producentem.

Podívejte se na zkoušku muzikálu Mýdlový princ