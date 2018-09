Tofi: Další Kamarád do deště nebude. Nechceme pokazit jedničku a dvojku

„Byly doby, kdy bych nabídku hrát v zavedeném seriálu nevzal. Teď bych si to rozmýšlel, protože některé seriály začínají být dobré. Ale i kdybych to vzal, tak jen jako koníček, protože mám i tak pořád hodně práce“, říká Sagvan Tofi s tím, že je v současnosti plně zaměstnán prací na muzikále Děti ráje, který se hraje už deset let.



Producentem přitom Tofi nikdy být nechtěl. Říká o sobě, že je svobodomyslný, a špatně snáší, když mu do práce někdo mluví. „Herec je vždy odkázaný na to, co mu kdo dá a do čeho ho obsadí. To mě nebavilo, tak jsem psal scénáře a točil klipy. Chtěl jsem dělat sám a to se mi povedlo právě až s Dětmi ráje, které jsem si vybojoval,“ svěřil se na Impulsu herec známý hlavně svou rolí ve filmech Kamarád do deště, ve kterých vytvořil společně s hereckým kolegou Lukášem Vaculíkem nezapomenutelnou dvojici.

„Natočit Kamaráda do deště 3 nám nabídli už mnohokrát, ale vždycky jsme to odmítli. Nechtěli jsme pokazit jedničku a dvojku. S Jaroslavem Soukupem, s režisérem dvou původních filmů, bych chtěl zfilmovat Děti ráje. Je to takový můj guru, mám ho rád a ctím ho. Písničce Dávej ber známé z Kamaráda do deště je mimochodem už třicet let. Máme v plánu další muzikál Děti ráje 2, kde zazní tento song v dechové úpravě.“

Sagvan Tofi a Lukáš Vaculík v době natáčení filmu Kamarád do deště

Režisér Soukup měl původně několik verzí této písničky. Ploužák i rychlejší verzi. Vašo Patejdl s Janem Balážem písničku míchali, ale pořád se jim to nějak nezdálo. „Potom někdo řekl, tak zkuste trochu stáhnout Lukáše Vaculíka, se kterým jsme to tehdy zpívali jako duet. Stahovalo se tak dlouho, až tam Lukáš vůbec není slyšet. A nakonec se z toho stal hit,“ vzpomíná Tofi, který před pár dny oslavil čtyřiapadesáté narozeniny.

„Byl jsem pryč. To dělám často, že na narozeniny vypadnu. Nebo si vypínám telefon. Nerad oslavuju narozeniny. Oslav si užiju dost na jevišti, když lidi zpívají a tancují na moje muzikály. Ale v soukromí jsme raději sám,“ říká herec a producent.



Tofi tráví s kolegou Vaculíkem stále spoustu času. A to nejen při práci na muzikálu, ale občas i v autě na cestách. „Pořád pendlujeme mezi Prahou a Brnem po D1. Jednou jsme s Lukášem jeli na Děti ráje asi sedm hodin. Lukáš jezdí ale většinou sám. Já jako producent musím být totiž na místě dřív a hlídat i jiné věci. Když už s Lukášem jedu autem, tak strašně smrdím od cigaret, protože Lukáš hodně kouří. Nepije, ale kouří opravdu hodně,“ dodává Tofi.