Sagvan Tofi se odhalil před objektivem. Nesnáším focení, říká

„Nesnáším focení, proto jsem tímto překročil svůj strop. Do naha bych nikdy nešel. Za svůj život jsem toho hodně nafotil, ale nic pro mě. Je to těžký a namáhavý,“ přiznává Tofi, který se v minulosti vedle herectví živil modelingem.

„Nerad se dívám do minulosti. Neprohlížím si fotky a ani si nepouštím filmy či písničky, kde jsem já. Rád koukám dopředu, to je vždycky lepší,“ říká přesvědčivě Sagvan, o kterém se mnoho let říkalo, že je to floutek a vyžívá se v nicnedělání.

„Dřív mě bavila image, že Sagvan Tofi nic nedělá. Nikdo o mě nic nevěděl a byl jsem inkognito. Teď produkuju Děti ráje a mám na starosti celý ansámbl, takže jsem musel trošku vylézt z té tmy a maličko odhalit to, co dělám,“ nerad přiznává zpěvák, který se v poslední době živí zpěvem a hraním.

Podle svých slov se celý život vyhýbal divadlu a stereotypu. „Nikdy jsem nechtěl dělat jednu věc dlouho dokola. Nakonec jsem zakotvil na prknech, co znamenají svět a moje dcera se narodila do toho, že dělám muzikál a myslí si, že jsem divadelní herec. Což je pro mě dost paradox. Víc by mě bavilo dělat filmy, ale přiznám se, že díky tomu, že jsem si muzikál napsal sám, tak jsem se nakonec i v tom divadle našel. Přijal jsem i divadelní roli v Mýdlovém princi, kde se také alternuji s Martinem Dejdarem,“ dodal Tofi.