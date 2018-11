Doufám, že paparazzi nás brzy přestanou sledovat, říká Šafářová

„Zaskočilo a nemile mě překvapilo, že i před naším domem v Brně se hlídkuje. Do této situace jsem se nikdy nechtěla dostat. Doufám, že se to uklidní a že nás nebude nikdo stíhat a paparazzi nás brzy přestanou sledovat,“ řekla Lucie Šafářová, která byla hostem pořadu Rozstřel na iDNES.tv.



Ukončit tenisovou kariéru bylo pro Šafářovou, která hraje tenis od svých tří let, jedním z nejtěžších rozhodnutí v životě.

„Nemám pocit, že bych to nadále zvládala, zdravotně i psychicky. A nechci v tom být jen proto, abych v tom byla. Chci vyhrávat. Není to pro mě o penězích, ale o vnitřním štěstí. Život mimo tenis může být krásný... a možná i krásnější,“ míní tenistka.

Šafářová prozradila v Rozstřelu i to, nakolik rozhodnutí ukončit kariéru souvisí s jejím novým partnerem, Tomášem Plekancem.

„Nespojovala jsem to s tím. To rozhodnutí je dlouhodobé. Velký vliv mělo na něj to, že už nechci stále jen pracovně cestovat a chci zůstat také někdy na jednom místě. Rozhodně to není tak, že bych končila kvůli někomu,“ říká tenistka, která nechce ovlivňovat ani profesní rozhodnutí svého partnera ohledně nového klubu.

Tenistka Lucie Šafářová v diskusním pořadu iDNES.cz Rozstřel (16. listopadu 2018)

„Nechci mít tu zodpovědnost. Fandím Kometě a byla bych ráda, kdyby byl Tomáš tam, ale toto je jeho rozhodnutí. Pro něj je v tuto chvíli důležité, aby se v této fázi kariéry bavil. Nemyslím si ani, že tam hrají roli peníze. Tomáš si vybere nejspíše podle toho, kde bude mít nejlepší partu,“ okomentovala Šafářová rozhodnutí svého partnera.



V současnosti má tenistka největší zázemí v Brně, kde chce žít. Později se prý rozhodne podle toho, jak se bude vyvíjet situace. Šafářová přiznala, že výhledově uvažuje o rodině a maximálně dvou dětech. Nejdříve chce ale ještě procestovat kus světa a splnit si sen v podobě vlastní kavárny.