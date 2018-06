Sádrové konce špatných došlápnutí

"Horní hlezenní kloub dovoluje noze pouze pohyb nahoru a dolů, dolní pak umožňuje hýbat nohou do stran, tedy zvedat a snižovat její hrany," vysvětluje Petr Korbelář z ortopedické kliniky pražské Fakultní nemocnice Motol.A právě při přehnaném pohybu nohy se kotník snadno poraní. "Nedělala jsem žádné prudké pohyby, jen jsem si nevšimla, že došlapuji na okraj zvýšeného obrubníku. Noha se mi zvrtla, já dopadla na hranu chodidla, a pak už jsem se na ně nedokázala ani postavit," líčí třicetiletá Jarmila Fraňková z Poděbrad, jak přišla k distorzi neboli podvrtnutí kotníku.Následkem špatného došlápnutí se kosti v kloubu vychýlí a tím zároveň natáhnou či zhmoždí, někdy dokonce natrhnou ještě okolní vazy. Kosti se přitom většinou vrátí do původní polohy, takže s úplným vykloubením kotníku přicházejí pacienti jen výjimečně.Po podvrtnutí se z porušených cév obvykle vyhrne krev a vytvoří se výron. Kotník ihned oteče, na dotek je bolestivý a pohyblivost nohy se značně sníží.Paní Fraňková si se zraněním poradila po svém: doma si na kotník dala studený obklad a po několik dní se pak vydávala do práce s elastickou punčochou.Podle docenta Korbeláře je však takový postup dost nerozumný. Už jenom proto, že kromě ledových obkladů, mastí proti bolesti a bandáží z pružných obinadel je nezbytnou součástí léčby alespoň týdenní klid. Těžší distorze se bez lékařského ošetření neobejdou."Pokud se natrhne vaz, je nutné, aby se co nejdříve zhojil, proto by kotník měl být alespoň tři týdny v sádře. V těžších případech může pomoci jenom operace. Při samoléčbě hrozí, že vaz špatně sroste, kotník bude nestabilní a bolesti i otoky se budou vracet," upozorňuje ortoped.Jestliže člověk například při skoku dopadne na nohu nešikovně a prudce k tomu, může si některou kost v kotníku dokonce zlomit. Časté bývají dvojité i trojité zlomeniny, které jsou pro pacienty vstupenkou na operační sál.Zlomeninám kotníku lze předcházet stejně jako jiným úrazům opatrností. Pravděpodobnost podvrtnutí navíc výrazně sníží obuv odpovídající svým typem terénu. Zatímco pevná podrážka dodá člověku při chůzi pocit jistoty, vysoké a úzké podpatky si o malér přímo říkají