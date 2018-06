Saddáma Husajna podrazila žena

V červnu letošního roku dostala poručice Angela Santanová od velení Taktického operačního centra lístek s pěti jmény.

"Naším úkolem bylo zjistit, jaké jsou mezi nimi vazby," uvedla v rozhovoru s reportéry.

Aby to spolu s podřízenými vypátrala, bylo nutné prověřit vzájemné styky mezi celkem devíti tisíci osobami, z nichž každá měla někdy co do činění se svrženým iráckým prezidentem.

"U každé z nich jsme shromáždili údaje o vzhledu, bydlišti a příbuzných a nechali je analyzovat počítačem," uvedla Santanová.

Ten z nich sestavil "pavoučí síť", v jejímž středu se nacházela určitá osoba, kterou američtí vojenští zpravodajci vedli pod kódovým označením The Source (Zdroj).

"Předpokládali jsme, že jde o člověka, který nás jako jediný může zavést přímo k Saddámovu úkrytu. Když jsme odhalili, že se zdržuje v Bagdádu, vyrozuměli jsme 4. pěší divizi, aby ho zatkla. To se stalo v pátek 12. prosince. Po předvedení k výslechu projevil ochotu spolupracovat a během následujících čtyřiadvaceti hodin byl Saddám Husajn dopaden ve svém doupěti," konstatovala poručice.

"Ze zprávy o jeho zadržení jsem měla nesmírnou radost a největší odměnou pro mě bylo, že jsem si na vlastní oči mohla prohlédnout podzemní noru, v níž přebýval," cituje Wall Street Journal poručici zpravodajské služby Angelu Santanovou.