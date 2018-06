Sacher už nemá zájem o pornofilmy

"Své účinkování v pornofilmech jsem již několikrát okomentoval," řekl.

"Rozhodně o tento druh obživy už zájem nemám, kvůli zpěvu a hlavně rodičům. Moc dobře si uvědomuji, jak moc by mi něco podobného mohlo v kariéře uškodit. Mým hlavním zájmem je zpívání."

Richard už nějakou dobu studuje astrologii, protože zjistil, že ho to baví. Je sice teprve v lehce pokročilé fázi, ale už má první výsledky.

"Před dvěma měsíci jsem jednomu člověku udělal osobní horoskop a varoval jsem ho před nepříznivým postavením planet. On se mé předpovědi smál, a dva měsíce na to ho na hodinu vyhodili z nového podnájmu a dostal se do značných problémů se svými přáteli. Teď se už mé předpovědi nesměje," podotkl Richard.

"Horoskopy dělám i sobě a s odstupem času hodnotím, jak to dopadlo. Musím uznat, že to skvěle funguje. Ještě mi ale potrvá několik let, než se budu moci s čistým svědomím prohlásit za zpívajícího astrologa," zasmál se.