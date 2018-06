Sabinu nechal, s Libuškou se ožení

"Já netvrdím, že se už neožením. Se Sabinou to mělo určité důvody, proč jsem nechtěl svatbu. Ale když to bude s Libuškou dál klapat, nemám námitek. Klidně se ožením," svěřil se Vojtek.

Interpret hitů jako jsou Máš to už za sebou, Žízeň, Porcelánový prasata a dalších si pochvaluje, že s Libuškou teď má velmi harmonický vztah, který oběma vyhovuje. Pokud by jeho přítelkyně, zatím bezdětná, chtěla potomka, on prý rozhodně nebude proti.

Žádnou dovolenou milenecký pár sice neplánuje, přesto ale budou oba celé léto bok po boku a vlastně i neustále na cestách. "Bydlíme spolu, takže je logické, že mě Libuška, když nemá představení, doprovází," poznamenal Vojtek. A vzhledem k tomu, že pražská scéna Broadway, kde oba vystupují, bude mít v létě divadelní prázdniny, najde se čas na společné cestování.

Skupina Kabát ještě v srpnu podnikne turné po republice. Pak bude mít čtrnáct dní volno a poté všichni letí pracovně do Spojených států, kde budou téměř celý měsíc vystupovat.

"Čeká nás koncertování na festivalu v Chicagu, pak se přemístíme do Los Angeles a taky na Havaj," pochlubil se Vojtek.

Po světě prý cestuje s chutí, ale žít v zahraničí by nechtěl. "Jsem strašně rád, že žiju v Česku. Mě to tady baví, mám tu spoustu kamarádů a jsem spokojený," podotkl zpěvák spontánně.