Sabina: Teď už můžeme normálně žít

Zvláště nyní, kdy konečně dokončili rekonstrukci společného bytu. Právě kvůli tomu, že jim protékala pokojem půl roku voda, se totiž někdy i pěkně pohádali.

"Konečně jsme dali všechny prostory do normálního stavu a budeme moci v klidu a normálně žít. Bylo to sice úmorné, ale už budeme mít dost pohodlí, které všichni potřebujeme," řekla Sabina Laurinová.

První společná dovolená

Splnilo se jí také přání, které měla, když se na jaře vrátila s dcerou Valentýnou z Tunisu, aby už na další dovolenou nemusela jet sama s dvouletým dítětem. Na první společné dovolené byli všichni tři v Chorvatsku.

"Bylo to moc příjemné, protože mám ráda plavání i sluníčko. Ochutnali jsme i speciality místní kuchyně a skvělé víno. Navíc se ukázalo, že Valentýna je cestovatelka, jeli jsme autem, a cestu zvládala skvěle," pochvalovala si Sabina Laurinová.

Josefa Vojtka to prý ale na sluníčko moc netáhne. "Já jsem vyrostl pod horama, takže vedra příliš nemusím," svěřil se rocker.

Nebereme to dramaticky

Od počátku srpna už Sabina Laurinová i Josef Vojtek intenzivně zkoušejí v divadle Brodway nový muzikál Tři mušketýři.

"Už je to naše třetí společné vystupování, nebereme to nijak dramaticky, jenom zjišťuji, že je to komplikované technicky. Když totiž mají partneři dítě a vystupují ve stejných projektech, navíc mají každý své soukromé projekty, je velmi těžké organizačně vše zvládnout," konstatovala Sabina Laurinová.