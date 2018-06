Vincent mě má rád nenalíčenou, říká o příteli Sabina Rojková

Herečka si focení promo fotek pro kosmetickou firmu užívala, byť se v soukromí téměř nelíčí. „Mám ráda kosmetiku. Ráda si ji kupuji, ale teprve se učím, jak se správně líčit,“ přiznala Sabina, která mimo jiné v Divadle na Vinohradech hraje v shakespearovském dramatu Romeo a Julie.

„V tomto ohledu jsem jako Julie, téměř se nelíčím. Focení jsem si užívala už jen proto, že jsem měla možnost nahlédnout do trendů, triků a přiučit se něco,“ přiznala.

Herečka je už dva roky zadaná a nikdy prý neměla problém okouzlit i bez líčidel. „Vincent mi vždycky říká, že se mu nejvíc líbím nenalíčená. Jsem člověk, který když je doma, tak se okamžitě odlíčí, i kvůli pleti, protože pro moji profesi je potřeba mít pleť svěží a zdravou,“ říká herečka.

Přestože se synem Veroniky Žilkové chodí už dva roky a jsou i seriáloví kolegové, zatím neplánují společné bydlení. „Nebydlíme spolu, ale prakticky to vypadá tak, že spolu trávíme hodně času. Buď jsme v mém pražském bytě, kde bydlím se svým bráchou, nebo jsme ve Vincentově domě,” prozradila.

Dvojice se ještě necítí ani na založení rodiny a hlavně Sabina se chce nyní věnovat především kariéře. „Odmalička jsem byla velmi aktivní, chodila jsem na balet, zpívat, hrát na klavír. Mí rodiče mě hodně podporovali a díky nim jsem se dostala do castingové agentury,“ vzpomíná herečka, která pochází z Teplic a o pražské konzervatoři se dozvěděla na hereckém táboře. Poté se z ní stal „Pražák“. „Dnes už do Teplic není moc času jezdit, i když bych ráda,“ dodala.

A co ji v životě zatím zcela míjí? „Určitě je to blogování a youtubering. To jsou věci, které vůbec neuznávám. V dnešní době mi ta virtuální realita vadí a snažím se tomu stranit. Ale je to úplně všude,“ uzavřela.