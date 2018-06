Sabina podřídí dovolenou Valentýnce

"Zatím jsem neměla kvůli nejrůznějším natáčením na dovolenou čas, ale snad už brzy se nám s Valentýnkou podaří vyrazit do Krkonoš. Je to sice poněkud nezvyklé, jezdit na hory v létě, ale mně se zdá, že právě v tomto ročním období jsou neobyčejně krásné," svěřila se Sabina.

"Ještě o něco později, v srpnu, bych velmi ráda vyrazila také k moři. Rekreace u vody je pro mě pokaždé momentem, který mě nabije energií na celý rok dopředu. Dovolenou budu samozřejmě trávit s dcerou. Nejsem typ maminky, která by odpočívala bez dítěte. Je mi jasné, že jen co bych někam odjela sama, začalo by se mi stýskat. Od Váji si dost odpočinu v práci," dodala herečka.

Tomu se podle ní podřizuje i výběr destinace. "Zatím nemáme naplánovaného nic konkrétního. Nabídek je spousta, a tak budeme vybírat až na poslední chvíli. Je ale jisté, že to bude místo vhodné pro Váju, kde bude dostatek příležitostí ke hrám s ostatními dětmi. Možná Bulharsko," uzavřela Sabina, která má dceru Valentýnu má se svým bývalým přítelem, rockerem Josefem Vojtkem.