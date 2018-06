Sabina Laurinová ukázala před porodnicí dceru Maju

"Vája se na Maju moc těší a nemůže se jí už dočkat. A žárlit? To určitě nebude," řekla Laurinová při odchodu z porodnice. Tam si pro ni přijel pyšný tatínek Karel Kameník, který sice přítomné fotografy nevyháněl, jen se obával, aby blesky fotoaparátů miminku nevadily, a prosil v tomto směru o pochopení.



Šťastný otec Karel Kameník

Dvojnásobná maminka zářila štěstím a pohodou a nechala se slyšet, že už je po porodu celkem v pořádku. Fakt, že před několika dny rodila, mimochodem prozrazovalo jen malé bříško, se kterým si vždy štíhlá herečka jistě brzy poradí.

Teď chce hlavně klid na to, aby si mohla užívat rodinnou pohodu a věnovat se oběma dcerkám. "Vája začala chodit do školy, tak budeme mít napilno. Jsem ráda, že to takhle vyšlo a já budu s oběma holkama doma," dodala Laurinová.