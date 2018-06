Sabina Laurinová: stále jako cukrová panenka

(Po rozkliknutí získáte větší formát snímku)

Kateřina Stočesová si z oblečení velkou hlavu nedělala. Jednoduše ze skříně vytáhla obyčejné pískové sako, klasické džíny a černé boty. Prosté, nenápadité, ale poměrně účinné, pokud zrovna nechcete nikoho urazit, ale ani nadchnout. Určitě musím vyzdvihnout padnoucí střih sáčka. Jak Kateřina dokazuje, investovat do podobného kousku se vyplatí.

Herečka Sabina Laurinová se zřejmě jako moderátorka akce chtěla blýsknout a proto zvolila outfit celý ze zářivého saténu. Růžová halenka s vázačkou vypadá, jakoby se v ní sladká Sabina už narodila a plisovanou černou sukní se při bezchybné postavě a hřívě blond vlasů dá zkazit máloco. Aby byl model vyvážený, doplnila jej herečka růžovými jehlami. No, jak můžeme vidět na fotce, sluší jí to zepředu i zezadu:).

Jana Doležalová se odvázala a svoji oblíbenou barvu tentokrát zkombinovala rovnou s holou kůží. Bývalá miss a současná modelka provokovala v (hnědém) rafinovaném pleteném topu s tak velkými oky, že jí byla vidět celá (hnědá) podprsenka. Všimla jsem si, že Jana není zrovna experimentátorka, ale i ona ví, že s jednou barvou to nejde do nekonečna, aby se výsledek 'neslil'. K tomu vyladěnému zbytku si proto oblékla bílé kalhoty. Možná bych je do těch (hnědých) kozaček ale trošku lépe nasoukala. A moc se mi líbí ty velké (a hnědé) náušnice!

