Sabina Laurinová: Každá žena se občas potřebuje jít provětrat od dětí

"Malou jsem měla nemocnou, ale už je to v pořádku. Bylo to trošku náročnější, ale jsem ráda, že jsem mohla nakonec přijít, i když jsem téměř do poslední chvíle nevěděla, zda budu moci. Víte, rodina je to nejdůležitější," řekla herečka, která na party v pražských Letňanech dorazila s kamarádkou.

"Musím uznat, že asi každá žena se občas potřebuje jít tak trochu provětrat od dětí," prohlásila matka desetileté Valentínky a tříleté Mayi.

Přestože se herečce exhibice instruktorů ve větrném tunelu líbila, odvahu na let ještě nenašla.

"Možná sem vyrazíme s dětmi," smála se blondýnka a byla překvapená, že tam mohou děti od pěti let.

Na party přišla také Iva Kubelková s partnerem nebo zpěvačka Olga Lounová se svou sestrou. Právě ty byly jediné přítomné ženy, které měly odvahu si větrný tunel vyzkoušet.

"Bylo to něco fantastického, moc jsme si to se sestrou užily. Létaní je super," prohlásila Lounová.

Z mužů si let v tunelu a simulaci volného pádu zkusili například manžel Markéty Hrubešové, partner Ivy Kubelkové, Muž roku 2011 Martin Gardavský nebo zpěvák Václav Noid Bárta.