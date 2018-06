Sabina Laurinová: První zkušenost s Renčem? Ve čtrnácti

Herečka a zpěvačka tenkrát nastoupila na konzervatoř a Renč si ji spolu s Michalem Kocourkem vybral do svého famáckého cvičení. Jinak se s ním pracovně ještě nesetkala ani ve filmu, ani na divadelních prknech. Zná ho ale dobře, obdivovala ho už jako malého kluka.

"Hrál kdysi v inscenaci mého tatínka na Kavčích horách a já byla to dítko, co se šlo podívat na natáčení. Obdivně jsem tehdy vzhlížela ke všem hercům, pamatuju si, že tam hrál i Láďa Mrkvička. Filipa jsem obdivovala jako toho třináctiletého chlapečka. No a teď jsem se s ním po letech sešla v Baronovi Prášilovi a poznávám ho coby režiséra. A jaký je? Zatím nemůžu říct, zkoušíme teprve týden. Má ale smysl pro humor, je dynamický... Premiéra je až 25. února, tak uvidíme, co o něm zjistím do té doby. Zkoušky nás ale moc baví, užíváme si je a to je důležité," uvádí Laurinová.

V novém muzikálu autorů Petra Markova a Zdeňka Bartáka, jenž se bude hrát v Divadle Hybernia, podle svých slov ztvárňuje asi naposledy mladou dívku. Už tak si tady připadá v roli Patricie stará. "Když zval Filip na jeviště alternaci moji a mého partnera Romana Vojtka, říkal: Sabino, Romane, počkejte, teď si to zkusí mladí. To potěšilo," směje se Laurinová.

Nová práce ji po roce mateřské naplňuje a baví. "Muzikál se mi moc líbí, je barevný, jsou v něm velké melodie a na nic si to přitom nehraje. Je v něm krásná veselá muzika a pak krásná lyrická muzika. I kostýmy budou velkolepé, i když jsme zatím ve fázi teplákové. Roman Šolc je umí udělat tak, že je to vždycky podívaná. Mohl by to být opravdu muzikál pro celou rodinu."

Roman Vojtek a Sabina Laurinová Sabina Laurinová a Kristina Kloubková

Svoji rodinu musí půvabná herečka poslední dobou malinko šidit a s péčí o děti musí víc pomáhat partner Karel, maminka i paní na hlídání. Sabina ale věří, že to tak nebude trvat dlouho. "Za chvíli pracovní shon zase pomine, je to shoda okolností, že se to tak sešlo. Až bude po zkouškách, tak to bude zase jiné, pak budu docházet jen večer na představení a to ještě ne na každé, mám samozřejmě alternace. A pokud jde o pořad Mladší o pár let, příští týden dotáčíme jeho první sérii a dál se uvidí podle zájmu diváků," uzavírá Laurinová.