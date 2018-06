Sabina Laurinová miluje Vánoce, ale Silvestra se bojí

A to především díky skoro pětileté dceři Valentýnce, kvůli které neopomněla Sabina nic z toho, co patří k vánočním svátkům. A jeden rodinný zvyk ještě přidala.

"My máme takovou tradici, že hned ráno si dcera musela vzít vařečku, obešla všechna okna, řekla u nich básničku a pak hledala nějaký malý dáreček, kterým jí Ježíšek vzkázal, že večer přijde. To se u nás dělalo vždycky, já taky takhle chodila," řekla herečka.

Na štědrovečerní tabuli Sabiny Laurinové tradičně nechybí rybí polévka, bramborový salát ani kapr. Příprav se tentokrát ujali hereččini rodiče. Laurinová se ale zapojila do pečení cukroví. "Nám vždycky napekla babička. My jsme pak dělali jen ten základ - linecké koláčky a vanilkové rohlíčky. A tak to zůstalo doteď."

Jak na Nový rok...

Na Silvestra zatím žádné plány nemá. Od dob, co má se svým bývalým partnerem, rockerem Josefem Vojtkem dceru, se prý ale oslavy hodně zklidnily. Kromě toho mívá na přelomu roku zvláštní předtuchy.



"Nemám ráda ten zlom, že jeden rok končí a druhý začíná. Po půlnoci mívám takovou zvláštní náladu, a podle toho, jaký ten pocit je, tak takový je i ten celý další rok."