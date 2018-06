MÓDNÍ MASÁŽ: Omluvte škrábance, je léto, říká Laurinová s obří kabelkou

VÝBĚR OBLEČENÍ

Oblečení jsem volila letně, protože máme velmi letní den a vidíte, že jsem připravena za pár okamžiků odejít někam k vodě. Moc si mě ale neprohlížejte. Přijela jsem z venkova, takže mám na sobě spoustu škrábanců a šrámů z bazénu a z přírody. Jsou prázdniny.



MAKE-UP A VLASY

Make-up jsem řešila obligátně, ne divadelně, tedy civilně. Účes je opět letní, klasický cop, který mi nebude překážet v případné komunikaci s milým člověkem.

DOPLŇKY

Musím používat vždycky velkou tašku, protože v ní mám všechno. Třeba i na týden, kdybych se teď ztratila. To jsme my matky-herečky, které v tašce nosíme scénáře, mléko, chleba, pozůstatky po dětech jako dudlíky, ponožky nebo hračky. Nezbytné jsou pro mě brýle, hodinky, prstýnek pro radost a náušnice. Na doplňky si ale jinak nepotrpím. Jsem zastáncem toho, že by neměly přebíjet samotného člověka.



Líbí se vám styl Sabiny Laurinové?