Králová o pokusu o sebevraždu: Neunesla jsem sebe a celý svůj život

Nyní říká, že už je z nejhoršího venku a probíhá u ní období duševní hygieny. Problémy, které měla, můžou potkat kohokoliv.

„Stalo se to, že jsem neunesla sebe, své okolí, celý svůj život. Nahromadilo se to tak, že jsem se pokusila o sebevraždu. Nikdy by mě nenapadlo, že něco takového udělám. Bylo to pod vlivem alkoholu. Proto mě pak v Bohnicích dali na oddělení, kde se řeší psychiatrické záležitosti a závislosti zároveň,“ řekla.

Herečce pomáhá s léčením závislosti terapeut Evžen Klouček z centra Drop In. Kromě toho ale řeší také další potíže - deprese a panické ataky.

„Začaly asi před osmnácti lety, po narození syna Mikoláše. Ale měla jsem je v takové formě, kterou malé dítě rozptylovalo. Dítě vás nakopne. Ale jak šlo spát, tak to bylo strašné. Jako rovnice: dítě spí, tady to máš. Já třeba chodila celé noci jako lev v kleci kuchyní tam a zpátky. K ránu to pominulo, fungovala jsem - a v noci to přišlo znovu. Totálně vyčerpávající,“ vzpomíná.

„Kdo něco takového neprožil, ten nepochopí, ale hlavně to po nikom nemůžete chtít. To si prostě představit nejde. Když se neléčíte nebo se léčíte špatně, dostanete se do vleklých úzkostných stavů a nakonec už nemůžete nic. Nevstáváte z postele, neberete mobil, nechcete nikoho vidět. Někdo zavolá a chce se zeptat, jak se máte, ale vy to ani nezvednete,“ řekla pro čtvrteční Magazín DNES herečka Sabina Králová, která po odchodu z Národního divadla před pokusem o sebevraždu několik měsíců pracovala jako sestřička na onkologii.